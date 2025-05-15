США предложили возобновить работу Совета россия-НАТО для урегулирования войны в Украине — Bloomberg — Finance.ua
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США предложили возобновить работу Совета россия-НАТО для урегулирования войны в Украине — Bloomberg

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США предложили возобновить работу Совета россия-НАТО для урегулирования войны в Украине — Bloomberg
США предложили возобновить работу Совета россия-НАТО для урегулирования войны в Украине — Bloomberg
Соединенные Штаты Америки предложили возобновить работу Совета россия-НАТО в рамках мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, россия уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предполагало бы заморозку конфликта, признание Крыма российским, а также отмену санкций.
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В то же время, как сообщил источник Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать россию. Так, США добавили к предложению новые детали, в частности возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета россия-НАТО.
Совет россия-НАТО был создан после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. Он фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
По материалам:
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