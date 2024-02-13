Сенат США приблизился к финальной части в одобрении помощи Украине — Finance.ua

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Сенат США приблизился к финальной части в одобрении помощи Украине

Казна и Политика
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Сенат США приблизился к финальной части в одобрении помощи Украине
Сенат США приблизился к финальной части в одобрении помощи Украине
Сенат США в понедельник провел серию процедурных шагов по законопроекту HR815, приблизившись вплотную к основному голосованию по принятию законодательной инициативы касательно помощи Украине, Израилю, Тайваню более чем на $95 миллиардов.
Ожидается, что законодатели проголосуют по существу документа в ближайшие дни.
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Несмотря на попытки небольшой группы сенаторов-трампистов замедлить процесс, законодатели в верхней палате в понедельник приняли решение прекратить прения по обновленному тексту, содержащему только внешнюю помощь — без вопроса границы. При этом 66 сенаторов высказались «за», 33 — «против». Для одобрительного решения была необходима поддержка минимум 60 законодателей.
После основного голосования, которое может состояться во вторник или среду, в случае одобрения документ будет передан в Палату представителей. Она также должна его рассмотреть, провести все необходимые законодательные процедуры и проголосовать полным составом.
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Между тем спикер нижней палаты ультраконсерватор Майк Джонсон, известный своей приверженностью позициям экс-президента Трампа, в понедельник резко раскритиковал законопроект HR815. Он повторил лозунги группы республиканцев, пытавшихся замедлить разбирательство в Сенате, заявив, что документ не содержит положений о безопасности границы и таким образом «умалчивает» острейшую проблему для Соединенных Штатов.
«Теперь, когда Сенат не достиг никаких изменений в пограничной политике, Палата представителей должна продолжать работать по своей воле в этих важных вопросах. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената», — заявил Джонсон.

Справка Finance.ua:

  • в прошлую среду Сенат США не смог поддержать комплексный законопроект на $118 миллиардов, который, кроме внешней помощи другим странам, предусматривал также усиление границы и проведение миграционной реформы. Против выступили республиканцы;
  • в тот же день демократы предложили другой текст документа, который исключал вопрос границы, однако оставлял $95,3 миллиарда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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