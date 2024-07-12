«Сделано в Украине»: откуда брать деньги на выплату кешбэка — Finance.ua

«Сделано в Украине»: откуда брать деньги на выплату кешбэка
В конце февраля 2024 года стало известно, что правительство работает над программой стимулирования отечественного производства и потребления, которую назвали очень амбициозно: «Сделано в Украине».
Новая программа намерена охватить сразу несколько направлений, а именно:
- кешбэк для покупателей украинских товаров;
- активизацию программы закупки школьных автобусов украинского производства;
- компенсации для производителей;
- льготные кредитные программы;
- стимулирование потребительского спроса
и т. д.
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Правительство разрабатывает государственную программу кешбэка «Покупай украинское», в рамках которой все граждане Украины смогут получить компенсацию оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.
Возникает закономерный вопрос: откуда брать деньги на выплату кешбэка за покупку украинских товаров? Уже понятно, что сами производители товаров не будут платить: в этом случае это привело бы к увеличению себестоимости товара и, следовательно, к росту конечной цены для покупателя.
Если рассматривать такие операции как своеобразную форму субсидирования, то логично предположить, что деньги на выплату кешбэка (как и любой другой субсидии) должны быть выделены из госбюджета.
Согласно расчетам, на это потребуется около 20 млрд гривен в год. Для запуска программы необходимо эту сумму предусмотреть в бюджете.
Если программа стартует уже в июле 2024 г., как изначально планировалось, необходимо будет провести пересмотр бюджета и найти эти деньги.
В Бюджете страны на 2024 год заложено 45 млрд грн на поддержку отечественного бизнеса. Возможно, какую-то часть денег возьмут оттуда.
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Правда, правительство надеется, что средства на это выделят международные партнеры Украины.
По крайней мере, все собственные доходы бюджета направляются на оборонные расходы, а лишних денег в бюджете точно нет.
Детальнее о программе читайте в статье Finance.ua:
«Сделано в Украине»: есть ли будущее у «кешбэка на украинское» 🧐
Справка Finance.ua:
- запуск программы кешбэка уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кешбэка полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло;
- ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу «Украинский кешбэк» до конца лета этого года.
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