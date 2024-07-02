Минэкономики оценило первый проект со значительными инвестициями в рамках платформы «Сделано в Украине» — Finance.ua

Минэкономики оценило первый проект со значительными инвестициями в рамках платформы «Сделано в Украине» Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Минэкономики оценило первый проект со значительными инвестициями в рамках платформы «Сделано в Украине»

Первый проект со значительными инвестициями прошел оценку и получил заключение Министерства экономики о целесообразности в рамках программы экономической политики «Сделано в Украине».

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.

При этом отмечается, что по этому проекту уже готовится специальный инвестиционный договор, а вскоре Минэкономики приступит к процедуре его согласования.

«Еще два проекта на втором этапе рассмотрения. Еще пять проектов готовят пакет документов для подачи в Минэкономики», — подчеркнула Свириденко.

Как сообщила министр экономики, в апреле был утвержден порядок использования средств для поддержки проектов со значительными инвестициями в рамках программы «Сделано в Украине». Им могут воспользоваться инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн евро.

Они могут получить ряд стимулов от государства, например: возможность ввозить оборудование без импортного НДС, пять лет не платить налог на прибыль, возможность получить на компенсацию до 30% капитальных инвестиций и строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и присоединение к сетям.

«Как это будет работать на практике — объясняю на конкретной истории. Скажем, украинский или иностранный предприниматель хочет построить завод. Он сможет получить от государства возмещение стоимости присоединения к сетям, например, к железнодорожным путям и компенсировать затраты на построенные подстанции, линии электропередачи, газопроводы и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры», — уточнила Свириденко.

Она подчеркнула, что для получения этих стимулов инвестор подписывает с Кабинетом Министров специальный инвестиционный договор. Сопровождение проектов предоставит Ukraine Invest. Администрирует программу Минэкономики.

Первый вице-премьер добавила, что суммарно на поддержку проектов со значительными инвестициями в этом году в бюджет заложено 3 млрд грн.

Как сообщалось, 26 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине», чтобы обеспечить эффективный диалог и объединить усилия власти и бизнеса для преодоления вызовов и последствий, вызванных вооруженной агрессией рф, стимулирования деловой активности украинских производителей, популяризации и продвижения украинского продукта, улучшения инвестиционного климата, создания экономических условий для восстановления, а также модернизации и роста экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.