Сделано в Украине: итоги программы за год — Finance.ua

Сделано в Украине: итоги программы за год Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Сделано в Украине: итоги программы за год

26 февраля исполняется год с момента старта государственной политики «Сделано в Украине», инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским и первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко.

Об этом пишет Минсоцполитики.

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За год более 50 тысяч предприятий и предпринимателей получили государственную поддержку. По итогам 2024 года реализация «Сделано в Украине» обеспечила 0,64% дополнительного роста ВВП, что эквивалентно 88 млрд грн.

«Год назад мы начали масштабную трансформацию экономики, ориентированную на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы видим конкретные результаты: предприятия получают финансирование, производство растет, а новые заводы открываются в Украине, даже несмотря на вызовы войны. В 2025 году продолжаем эту политику», — отметила Юлия Свириденко.

Политика «Сделано в Украине» включает в себя следующие инструменты поддержки бизнеса:

«Доступные кредиты 5−7-9%»

Льготное кредитование бизнеса. В 2024 году большинство новых кредитов было выдано на инвестиционные цели.

Показатели за 2024 год:

24,9 тыс. предпринимателей получили кредиты более чем на 93 млрд грн

Показатели за 2025 год (по состоянию на февраль):

2 794 кредита на 9,4 млрд грн

Финансирование в 2025 году: 18 млрд грн.

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