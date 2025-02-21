«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей — Finance.ua
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«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей

Казна и Политика
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«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей
«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей
В Украине введены десятки программ поддержки для украинских производителей, которые также имеют целью усиление обороноспособности страны.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 21 февраля, передает Укринформ со ссылкой на его Телеграм.
«Развитие оборонно-промышленного комплекса в экономической плоскости является частью программы „Сделано в Украине“. Государство ставит в приоритет украинских производителей и поддерживает украинских производителей… Есть для этого десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — сказал он.
Шмыгаль отметил, что правительство предоставляет возможности грантов, льготных кредитов, индустриальных парков, компенсаций, субсидий и регуляторных смягчений.
«Каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, мы готовы помогать», — подчеркнул он.
Кабинет министров выделил 5,1 млрд грн на программы, являющиеся частью политики «Сделано в Украине», в частности 2 млрд грн — на гуманитарное разминирование.
По материалам:
Укрінформ
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