«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей — Finance.ua

«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей Сегодня 16:33 — Казна и Политика

«Сделано в Украине»: Шмыгаль говорит, что есть десятки программ для поддержки производителей

В Украине введены десятки программ поддержки для украинских производителей, которые также имеют целью усиление обороноспособности страны.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства 21 февраля, передает Укринформ со ссылкой на его Телеграм

«Развитие оборонно-промышленного комплекса в экономической плоскости является частью программы „Сделано в Украине“. Государство ставит в приоритет украинских производителей и поддерживает украинских производителей… Есть для этого десятки разных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм — это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство предоставляет возможности грантов, льготных кредитов, индустриальных парков, компенсаций, субсидий и регуляторных смягчений.

«Каждому, кто готов инвестировать в украинскую экономику и производство в Украине, мы готовы помогать», — подчеркнул он.

Кабинет министров выделил 5,1 млрд грн на программы, являющиеся частью политики «Сделано в Украине», в частности 2 млрд грн — на гуманитарное разминирование.

Укрінформ По материалам:

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