Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» — Finance.ua

Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине» Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Правительство начало финансирование программ «Сделано в Украине»

Кабинет Министров Украины приступил к финансированию госпрограмм в рамках экономической платформы «Сделано в Украине». Выделенные средства будут направлены, в частности, на программы развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, программ компенсаций стоимости сельхозтехники и оборудования. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 февраля 2025 года.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Правительство продолжает системную работу по поддержке украинской экономики. В прошлом году в рамках политики „Сделано в Украине“ мы инициировали ряд программ, которые продемонстрировали результат. Из общего роста ВВП в 2024 году реализация политики „Сделано в Украине“ обеспечила 0,64%. Сегодня очень важно усилить достигнутый эффект. Благодаря принятому решению мы вовремя приступим к финансированию наших основных программ — 25%-ная компенсация стоимости сельхозтехники, развитие индустриальных парков, 15%-ная компенсация стоимости украинского оборудования, поддержка проектов со значительными инвестициями», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также, по ее словам, в январе правительство перечислило 1,5 млрд грн для своевременного выполнения обязательств перед банками по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Эта программа помогает предпринимателям получить доступный кредит при содействии государства через механизм компенсации процентной ставки.

«Банки получили средства своевременно и не имеют оснований обращаться к заемщикам по поводу повышения процентных ставок. В случае наличия таких обращений от банков прошу производителей направлять информацию об этом в Министерство экономики и Национальный банк», — добавила Юлия Свириденко.

Правительство предусмотрело финансирование следующих программ:

500 млн грн — на компенсацию 25% стоимости украинской сельхозтехники. Программа помогает аграриям снизить расходы и поддерживает отечественное машиностроение. Благодаря этим средствам в 2025 году около 2000 фермеров получат возмещение. Ожидается, что производство агротехники вырастет на 10−15%, а зависимость от импорта снизится.

— на компенсацию 25% стоимости украинской сельхозтехники. Программа помогает аграриям снизить расходы и поддерживает отечественное машиностроение. Благодаря этим средствам в 2025 году около 2000 фермеров получат возмещение. Ожидается, что производство агротехники вырастет на 10−15%, а зависимость от импорта снизится. 500 млн грн — на развитие индустриальных парков. Государство финансирует создание промышленной инфраструктуры и присоединение к сетям. Это стимулирует инвестиции, создает рабочие места и укрепляет экономику регионов.

— на развитие индустриальных парков. Государство финансирует создание промышленной инфраструктуры и присоединение к сетям. Это стимулирует инвестиции, создает рабочие места и укрепляет экономику регионов. 500 млн грн — на господдержку проектов со значительными инвестициями. Денежные средства пойдут на компенсацию расходов инвесторов на строительство и подключение объектов инфраструктуры.

— на господдержку проектов со значительными инвестициями. Денежные средства пойдут на компенсацию расходов инвесторов на строительство и подключение объектов инфраструктуры. более 1,64 млрд грн — на две программы: компенсация 15% стоимости украинского оборудования и программу «Национальный кешбэк». Благодаря программе компенсаций частные заказчики, покупая технику украинского производства, могут получить 15% от ее стоимости: общественный транспорт, коммунальная и специальная техника, лифты, энергооборудование. А программа «Национальный кешбэк» стимулирует развитие украинского производства и поддерживает производителей потребительских товаров. В рамках программы государство возвращает украинцам 10% от стоимости приобретенной ими продукции, произведенной отечественными предприятиями.

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