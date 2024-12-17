Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году

Казна и Политика
46
Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году
Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году
Программы государственной политики «Сделано в Украине» демонстрируют свою эффективность, поэтому в следующем году правительство профинансирует их минимум на 36 млрд грн.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также
«Политика „Сделано в Украине“ демонстрирует эффективность. За 2 года государство выплатило средства на 22 тыс. микрогрантов и способствовало созданию 42 тыс. новых рабочих мест. В этом году 1,4 млрд грн грантовых средств получили предприниматели для развития украинской переработки, более 477 млн ​​грн грантов выплатили агропроизводителям, развивающим садоводство», — заявил Шмыгаль.
По его словам, всего за время полномасштабной войны предприниматели получили почти 266 млрд грн кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%»; в основном это аграрные, торговые и промышленные предприятия.
Читайте также
«В 2025 году программы „Сделано в Украине“ будут профинансированы по меньшей мере на 36 млрд грн и будут активно продолжаться, расширяться», — подытожил Шмыгаль.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.