Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году — Finance.ua

Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Шмыгаль сказал, сколько денег выделят на программы «Сделано в Украине» в 2025 году

Программы государственной политики «Сделано в Украине» демонстрируют свою эффективность, поэтому в следующем году правительство профинансирует их минимум на 36 млрд грн.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Политика „Сделано в Украине“ демонстрирует эффективность. За 2 года государство выплатило средства на 22 тыс. микрогрантов и способствовало созданию 42 тыс. новых рабочих мест. В этом году 1,4 млрд грн грантовых средств получили предприниматели для развития украинской переработки, более 477 млн ​​грн грантов выплатили агропроизводителям, развивающим садоводство», — заявил Шмыгаль.

По его словам, всего за время полномасштабной войны предприниматели получили почти 266 млрд грн кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%»; в основном это аграрные, торговые и промышленные предприятия.

«В 2025 году программы „Сделано в Украине“ будут профинансированы по меньшей мере на 36 млрд грн и будут активно продолжаться, расширяться», — подытожил Шмыгаль.

Укрінформ По материалам:

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