Счетчик электроэнергии некорректно начисляет потребленную электроэнергию: как выявить и куда обращаться — Finance.ua

Счетчик электроэнергии некорректно начисляет потребленную электроэнергию: как выявить и куда обращаться
Исправный счетчик гарантирует точное начисление объемов потребленной электроэнергии. Однако, как и любое другое электронное устройство, счетчик может выйти из строя, что может вызвать ошибки в учете.
В ДТЭК рассказали, как обнаружить, что ваш счетчик некорректно учитывает потребленную электроэнергию.
Причины погрешности в работе счетчиков
Отмечается, что неисправность счетчика не влияет на поставку электроэнергии, но может привести к неточностям в ее учете.
Существуют разные причины, почему счетчик начал работать некорректно.
Среди наиболее распространенных:
- механические повреждения;
- заводской брак;
- ослабление контактов;
- физический износ
и т. д.
Также некорректное начисление может возникнуть из-за отключения электроэнергии, особенно в случае некоторых моделей счетчиков серии NIK.
После восстановления питания на дисплее таких устройств может появиться метка Т4, указывающая на переход счетчика в аварийный режим.
Это может повлиять на точность расчета электроэнергии по тарифным зонам «день/ночь».
Куда обращаться для решения проблемы
ДТЭК проводит проверки дистанционно, однако о неисправностях можно сообщить, оформив заявку на сайте:
- выберите «Услуги по счетчикам»;
- далее «Проблема с работой счетчика»;
- нажмите «Мигает слабый заряд батареи на экране».
Бывают и другие неисправности, которые можно определить по визуальным признакам:
- корпус счетчика оплавился или сгорел;
- остановился счетный механизм счетчика (подсчет киловатт-часов);
- на дисплее счетчика отображается ERROR или другие непонятные символы;
- некорректно отображается дата/время.
В ДТЭК отмечают, важно своевременно выявлять неисправности. Проверяйте состояние счетчика периодически, но удерживайтесь от попыток самостоятельного ремонта.
При обнаружении указанных неисправностей перейдите к быстрому анкетированию по ссылке, чтобы создать соответствующую заявку на помощь от энергетиков ДТЭК.
Напомним, две категории граждан могут не поверять счетчики газа, воды и электроэнергии во время войны.
Это касается жителей временно оккупированных территорий (им нужно будет пройти поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения), а также жителей зон активных боевых действий (для них предусмотрено шесть месяцев после окончания военного положения для прохождения этой процедуры).
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