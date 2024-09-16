Обязательная поверка счетчиков: кто законно может отказаться от процедуры — Finance.ua
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Обязательная поверка счетчиков: кто законно может отказаться от процедуры

Личные финансы
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В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которую нужно проходить каждые четыре года, и при ее игнорировании потребители могут получить гораздо счета за коммуналку с гораздо большими суммами. Жители временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий имеют право на отсрочку этой процедуры до трех или шести месяцев после завершения военного положения соответственно.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2023 г. № 440. Согласно украинскому законодательству, эта процедура является обязательной и имеет важное значение для точности начисления платежей за потребленные услуги.
Поверка счетчиков — это процесс проверки точности работы приборов учета потребления коммунальных услуг, таких как газ, вода и электроэнергия. Эта процедура проводится в целях подтверждения правильности измерений и обеспечения соответствия счетчиков установленным стандартам. В Украине обязательная проверка счетчиков должна проводиться каждые четыре года. Процедура поверки счетчиков предусматривает:
  • выбор организации: потребители должны самостоятельно выбрать аккредитованную организацию, имеющую право проводить поверку счетчиков;
  • заказ услуги: после выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на проведении таких проверок;
  • оплата услуг: стоимость поверки счетчика оплачивается потребителем. Эта сумма может варьироваться в зависимости от типа счетчика и компании, предоставляющей услугу;
  • проведение поверки: специалисты проводят проверку точности работы счетчика. После поверки выдается акт, подтверждающий, что устройство соответствует стандартам.
По материалам:
Обозреватель
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