Обязательная поверка счетчиков: кто законно может отказаться от процедуры — Finance.ua

Обязательная поверка счетчиков: кто законно может отказаться от процедуры Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которую нужно проходить каждые четыре года, и при ее игнорировании потребители могут получить гораздо счета за коммуналку с гораздо большими суммами. Жители временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий имеют право на отсрочку этой процедуры до трех или шести месяцев после завершения военного положения соответственно.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2023 г. № 440. Согласно украинскому законодательству, эта процедура является обязательной и имеет важное значение для точности начисления платежей за потребленные услуги.

Поверка счетчиков — это процесс проверки точности работы приборов учета потребления коммунальных услуг, таких как газ, вода и электроэнергия. Эта процедура проводится в целях подтверждения правильности измерений и обеспечения соответствия счетчиков установленным стандартам. В Украине обязательная проверка счетчиков должна проводиться каждые четыре года. Процедура поверки счетчиков предусматривает:

выбор организации: потребители должны самостоятельно выбрать аккредитованную организацию, имеющую право проводить поверку счетчиков;

заказ услуги : после выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на проведении таких проверок;

: после выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на проведении таких проверок; оплата услуг : стоимость поверки счетчика оплачивается потребителем. Эта сумма может варьироваться в зависимости от типа счетчика и компании, предоставляющей услугу;

: стоимость поверки счетчика оплачивается потребителем. Эта сумма может варьироваться в зависимости от типа счетчика и компании, предоставляющей услугу; проведение поверки: специалисты проводят проверку точности работы счетчика. После поверки выдается акт, подтверждающий, что устройство соответствует стандартам.

Обозреватель По материалам:

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