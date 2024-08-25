Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа — Finance.ua

Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа Сегодня 14:34 — Личные финансы

Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа

Украинцы начали получать большие штрафы за неправильное пользование счетчиками газа . Соответствующее решение вынес Дергачевский районный суд Харьковской области.

«‎ООО «‎Газораспределительные сети Украины» в лице Харьковского филиала ООО «‎Газораспределительные сети Украины"‎ 27.05.2024 обратилось в суд с иском, в котором просит взыскать с ОСОБА 1 материальный ущерб в сумме 462 953,02 грн делу № 619/3695/24.

Непогашенная пользователем задолженность привела к прекращению газоснабжения. В результате проверки эксперты обнаружили еще более значительные нарушения: как выяснилось, потребитель самовольно подключился к газоснабжению.

В результате судебного разбирательства было принято решение в пользу газопоставщика: потребителя обязали выплатить значительную сумму ущерба.

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Напомним, что большой штраф может быть выписан в случае:

нарушенной пломбы;

не работающего счетчика;

если в ходе экспертизы доказали, что в работу счетчика вмешивались;

если имело место самопроизвольное подключение к счетчику, приведшее к недоучету части газа;

если газ отключили за долги, а затем имело место самопроизвольное подключение.

Ранее сообщалось, что для корректного начисления платежей за коммунальные услуги украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков. Как отметили в «Облтеплокоммунэнерго», отказаться от нее нельзя.

Напомним, в мае правительство повысило тарифы на электроэнергию: тариф на электричество для населения с 1 июня подняли на 60%. Все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт-ч вне зависимости от объемов потребления.

УНІАН По материалам:

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