Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа — Finance.ua

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Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа

Личные финансы
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Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа
Украинцы получают большие штрафы за проблемы со счетчиками газа
Украинцы начали получать большие штрафы за неправильное пользование счетчиками газа. Соответствующее решение вынес Дергачевский районный суд Харьковской области.
«‎ООО «‎Газораспределительные сети Украины» в лице Харьковского филиала ООО «‎Газораспределительные сети Украины"‎ 27.05.2024 обратилось в суд с иском, в котором просит взыскать с ОСОБА1 материальный ущерб в сумме 462 953,02 грн делу № 619/3695/24.
Непогашенная пользователем задолженность привела к прекращению газоснабжения. В результате проверки эксперты обнаружили еще более значительные нарушения: как выяснилось, потребитель самовольно подключился к газоснабжению.
В результате судебного разбирательства было принято решение в пользу газопоставщика: потребителя обязали выплатить значительную сумму ущерба.
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Напомним, что большой штраф может быть выписан в случае:
  • нарушенной пломбы;
  • не работающего счетчика;
  • если в ходе экспертизы доказали, что в работу счетчика вмешивались;
  • если имело место самопроизвольное подключение к счетчику, приведшее к недоучету части газа;
  • если газ отключили за долги, а затем имело место самопроизвольное подключение.
Ранее сообщалось, что для корректного начисления платежей за коммунальные услуги украинцы должны систематически проводить поверку счетчиков. Как отметили в «Облтеплокоммунэнерго», отказаться от нее нельзя.
Напомним, в мае правительство повысило тарифы на электроэнергию: тариф на электричество для населения с 1 июня подняли на 60%. Все украинцы должны платить по 4,32 грн за кВт-ч вне зависимости от объемов потребления.
По материалам:
УНІАН
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