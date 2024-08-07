Украинцам назвали реальную рыночную цену на газ — Finance.ua

Украинцам назвали реальную рыночную цену на газ Сегодня 14:03 — Личные финансы

Украинцам назвали реальную рыночную цену на газ

В настоящее время рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за куб. м, притом что реальная рыночная цена составляет 15 грн за куб. м.

Об этом в интервью NV Бизнес заявил СЕО НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

«Цена газа, поставляемого частным потребителям, составляет 7,96 грн за куб. м», — отметил Чернышев, добавив при этом, что рыночная цена на газ составляет около 15 грн за куб. м.

Отвечая на вопрос, должно ли население платить 15 грн за куб. м, Чернышев отметил: «Я этого не говорю. Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму».

«Эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Тем самым сокращаются возможности Украины реализовывать социальные программы или программы развития, и это замкнутый круг. Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире. Мы должны защищать уязвимые слои населения, это наша задача как государства. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене», — заявил Чернышев.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил действие спецобязательств (ПСО) компании «Нафтогаз Трейдинг» поставлять газ для производства электроэнергии на тепловой генерации до 31 августа 2024 года.

В апреле 2024 года Нафтогаз Украины продлил действие тарифного плана Фиксированный еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС).

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До 30 апреля 2025 года бытовые потребители газа, являющиеся клиентами ООО «Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины», будут платить за голубое топливо 7,96 грн за кубометр.

Период действия тарифа — с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

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НВ По материалам:

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