Что необходимо для установки индивидуального счетчика тепла — Finance.ua

Что необходимо для установки индивидуального счетчика тепла Сегодня 07:43 — Энергетика

Что необходимо для установки индивидуального счетчика тепла

Сначала необходимо выбрать лицензированную компанию, которая обследует систему отопления в квартире и доме и составит Акт технической возможности по установке распределительного узла учета тепловой энергии, разъясняет «Киевтеплоэнерго».

Лицензированная компания должна выяснить техническую возможность установки счетчика, зависящего от типа домовой системы отопления. Ведь установить устройство учета тепла можно только в домах с внутридомовой системой отопления горизонтального типа.

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Оформленный Акт технической возможности необходимо согласовать с Киевтеплоэнерго, направив через коммунальный концерн Центр коммунального сервиса по ссылке или непосредственно к коммунальному предприятию по адресу: ул. Жилянская, 83/53.

После рассмотрения документов клиент получит от «Киевтеплоэнерго» согласованный Акт технической возможности. Где и когда забрать документ, специалист проинформирует заранее.

После этого компания с разрешениями на соответствующие виды работ должна производить монтаж счетчика. Завершающий шаг — работы по опломбированию и постановке счетчика на коммерческий учет, которые можно заказать:

через услугу «Дистанционное обслуживание»

по телефону: 044−247−40−40;

через социальные сети — в Facebook, Skype-связь (логины по ссылке в таблице; Telegram-бот.

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Коммунальщики отмечают, что разрабатывать проектную документацию для установки счетчика не требуется (ст. 4 приказа Минрегиона № 205 от 09.08.2018г).

За рассмотрение Акта технической возможности, опломбирование и постановку прибора учета на абонентский учет КП «Киевтеплоэнерго» дополнительную плату не взимает.

Проводить поверку счетчика тепловой энергии необходимо каждые 4 года.

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