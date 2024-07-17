Некоторые украинцы могут не платить пеню за долги по коммуналке: как это сделать — Finance.ua

Некоторые украинцы могут не платить пеню за долги по коммуналке: как это сделать Сегодня 09:11 — Личные финансы

Некоторые украинцы могут не платить пеню за долги по коммуналке: как это сделать

Жители Киева, у которых есть задолженность за коммунальные услуги, могут оформить договор реструктуризации для поэтапной выплаты долга и избежать штрафных санкций.

Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» (КТЭ) со ссылкой на заместителя коммерческого директора коммунального центра «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) Юлию Петрик.

Как это сделать?

«Заключить соглашение можно, обратившись в один из сервисных центров ЦКС или на сайте дистанционно. Наши специалисты помогут заключить соответствующий договор и график погашения суммы задолженности с учетом финансовой возможности потребителя», — сообщила она.

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Петрик отметил, что за последние полгода в Центре коммунальных услуг было заключено 563 договора реструктуризации, из них 344 касались услуг горячего водоснабжения и отопления. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«То есть все больше граждан пользуются этим механизмом. Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не лишиться назначенной субсидии. Поскольку потребителям с задолженностью за потребленные услуги более трех месяцев, превышающей 680 грн, субсидия не начисляется», — объяснила представитель ЦКС.

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Договоры заключаются на следующие услуги: поставка горячей воды и тепловой энергии, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также содержание домов, сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирными домами и вывоз бытовых отходов.

Справка Finance.ua:

Общий долг киевлян за потребленные услуги горячего водоснабжения и отопления составляет более 6,2 млрд грн, а за услуги поставки холодной воды и водоотвода — около 1,2 млрд грн.

По словам экспертов, последствия хронической неуплаты особенно критичны для работы предприятий в условиях энергодефицита.

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