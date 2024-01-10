СБУ уличила столичного предпринимателя в попытке украсть 1,3 млрд грн из госбюджета Украины — Finance.ua

СБУ уличила столичного предпринимателя в попытке украсть 1,3 млрд грн из госбюджета Украины Сегодня 19:45 — Криминал

СБУ уличила столичного предпринимателя в попытке украсть 1,3 млрд грн из госбюджета Украины

Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала попытку хищения более 1,3 млрд грн из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате комплексных мероприятий разоблачены дельцы, которые пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

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Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, который фиктивно трудоустраивал в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе.

Однако контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий.

Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн.

В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигуранты изъяли:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

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Ведется следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Решается вопрос об объявлении главному фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения. Идет следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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