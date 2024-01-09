Ремонтные столовые для военных: на Днепропетровщине строителей разоблачили на хищении 3,7 миллиона — Finance.ua

Ремонтные столовые для военных: на Днепропетровщине строителей разоблачили на хищении 3,7 миллиона Сегодня 14:30 — Криминал

Ремонтные столовые для военных: на Днепропетровщине строителей разоблачили на хищении 3,7 миллиона, Фото: npu.gov.ua

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили схему хищения 3,7 млн ​​грн во время проведения ремонта столовой для военных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Организатором схемы оказался экс-руководитель строительной компании. Для личного обогащения он привлек в противоправную деятельность исполнительного директора и инженера подконтрольной фирмы.

В 2019 году между Министерством обороны и подрядчиком был заключен договор на выполнение капитального ремонта столовой на территории военного городка. Во время проведения работ фигуранты вносили в официальную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненного ремонта.

Предварительно установлено, что в результате противоправных действий сумма нанесенного бюджету ущерба составляет 3,7 миллиона гривен.

4 января правоохранители провели семь санкционированных обысков по местам жительства фигурантов на территории городов Запорожья, Киева и Броваров. В ходе проведенных мероприятий изъяли транспортные средства, документы, касающиеся ведения хозяйственной деятельности строительной компании, компьютерной техники и «черновых» записей. Общая сумма изъятого — около двух миллионов гривен.

Организатору и двум его сообщникам инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 191) и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366) Уголовного кодекса.

Подозреваемым может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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