СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально поставлял в рф «Роллс-Ройсы» и «Майбахи» — Finance.ua

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально поставлял в рф «Роллс-Ройсы» и «Майбахи»
Служба безопасности Украины ликвидировала схему нелегального экспорта в рф подсанкционных автомобилей премиум-класса. К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в россии и имеющий там собственный бизнес.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка рф. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений.
Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.
Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда — в россию.
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Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее.
Во время обысков по местонахождению злоумышленника в Киеве и Львове обнаружены:
- 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в «схеме»;
- финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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