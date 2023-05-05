СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально поставлял в рф «Роллс-Ройсы» и «Майбахи» — Finance.ua

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально поставлял в рф «Роллс-Ройсы» и «Майбахи» Сегодня 16:28 — Криминал

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который нелегально поставлял в рф «Роллс-Ройсы» и «Майбахи», Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала схему нелегального экспорта в рф подсанкционных автомобилей премиум-класса. К организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в россии и имеющий там собственный бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка рф. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений.

Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда — в россию.

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Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Во время обысков по местонахождению злоумышленника в Киеве и Львове обнаружены:

35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в «схеме»;

финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

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