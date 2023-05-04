В Украину пытались нелегально ввезти самолет — Finance.ua

В Украину пытались нелегально ввезти самолет Сегодня 12:41 — Криминал

В Украину пытались нелегально ввезти самолет

Киевские таможенники разоблачили попытку ввоза целого самолета «Cessna» по частям.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно товаросопроводительным документам, поданным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом направлялись части бывшего в использовании самолета «Cessna», а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.

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Однако при осмотре груза киевские таможенники определили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопных систем двигателя, и т.д. То есть по сути груз представляет собой самолет Cessna модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

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