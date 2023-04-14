Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари — Finance.ua
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Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари

Криминал
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Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари
Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари
Гражданин Украины пытался увезти старинную скрипку гениального мастера. Украинец следовал в Болгарию на автомобиле через пункт пропуска «Орловка».
Об этом сообщает Таможенная служба.
Несмотря на наличие музыкального инструмента с признаками старины, для прохождения таможенного контроля он выбрал зеленый коридор. Отсутствие у него товаров и предметов, подлежащих письменному декларированию и обложению таможенными платежами, мужчина подтвердил также во время устного опроса.
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На основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в «красный коридор».
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«Подозрения таможенников оправдались: в багажном отделении, среди разнообразных свертков и чемоданов, на самом дне в картонной коробке был обнаружен футляр со скрипкой. На нижней деке музыкального инструмента — надпись „Antonius Stradivarius Cremonensis Facibat Anno 1742“. В футляре находились также смычок и набор струн. Никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось», — говорят таможенники.
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По протоколу о нарушении таможенных правил, составленному одесскими таможенниками по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, музыкальный инструмент с признаками старины, смычек и набор струн изъяты.
Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу — суд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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