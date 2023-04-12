Таможня с начала года выявила нарушений на 1,2 млрд грн — Finance.ua

Таможня с начала года выявила нарушений на 1,2 млрд грн Сегодня 06:04 — Криминал

Таможня с начала года выявила нарушений на 1,2 млрд грн

Таможня выявила нарушений на 1,2 млрд грн за I квартал 2023 года.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

«За январь-март 2023 года выявлено 2766 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 1,2 млрд грн», — сказано в сообщении.

Изъяты предметы правонарушений на сумму более 179 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 91 млн грн;

продовольственных товаров на 16 млн грн;

валюты почти на 61 млн грн;

транспортных средств почти на 10 млн грн.

Непосредственно таможни уже рассмотрели 728 дел о нарушении таможенных правил и применили административные взыскания в виде штрафа на сумму 19 млн грн, из которых взыскали в госбюджет 14 млн грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 1363 дела о нарушении таможенных правил на сумму 350 млн грн. По результатам рассмотрения дел суды наложили взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 362 млн грн.

Инфографика: Гостаможслужба

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