В Украине активизировались мошенники, обманывающие переселенцев. Как уберечься — Finance.ua

В Украине активизировались мошенники, обманывающие переселенцев. Как уберечься Сегодня 16:47 — Криминал

В Украине активизировались мошенники, обманывающие переселенцев. Как уберечься

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждает переселенцев об активизации мошенников, которые предлагают помощь якобы от международных организаций. Аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, єПідтримки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов.

О том, как не попасться на удочку мошенников, рассказали заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Бородай и представитель международного комитета Красного Креста Александр Власенко.

Что говорят в Минреинтеграции

Вся информация о получении помощи от международных доноров публикуется исключительно на официальных сайтах государственных органов и международных организаций. По словам Алексея Бородая, на официальном ресурсе могут запросить анкетные данные и номер банковского счета, но международный донор никогда не будет просить предоставить данные относительно банковской карты.

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«Ни в коем случае не предоставляйте номер банковской карты, CVV-код и PIN-код к вашей карте. А о случаях мошеннических действий сообщайте в Национальную полицию. Мошенники сейчас активизировались. Они видят, что люди нуждаются в помощи и пользуются этим. Аферисты создают фишинговые сайты, которые похожи, к примеру, на сайт Красного Креста Украины или Acted, и просят перечислить на какой-то счет, банковскую карту деньги. В апреле была ситуация с международным комитетом Красного Креста. Мошенники разместили на фишинговом сайте и Facebook статью о выплате 148 тысяч гривен ВПО, но указали, что получить эту денежную помощь можно, пополнив карту на 350 гривен», — пояснил он.

Чаще всего мошенники оставляют объявления о псевдопомощи в соцсетях: в Instagram, Facebook, а также в различных Telegram-каналах.

«Читайте только официальные сайты международных организаций. У нас на сайте Министерства реинтеграции также есть ссылки на такие сайты, есть горячие линии каждой организации и вся важная информация по поддержке ВПЛ», — добавил Алексей Бородай.

Что говорят в Красном Кресте

В международном комитете Красного Креста также призывают не предоставлять свои персональные данные.

«Мошеннических схем много, но все они психологически обусловлены, потому что люди знают, что любая информация, поступающая от организации или от источника, имеющего наш логотип, может считаться достоверной. Например, есть информация о том, что мы открываем какую-нибудь программу помощи и надо предоставить свои данные. Это подается на фейковой странице, которая имеет логотип нашей организации, и люди начинают указывать. Но мы призываем никогда этого не делать. И когда узнаем такие случаи, распространяем на собственных страницах информацию о мошенничестве», — отметил представитель международного комитета Красного Креста Александр Власенко.

По его словам, благотворительная организация всегда сотрудничает с местными властями, которые на официальных источниках размещают информацию о помощи.

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«У нас есть программа адресной помощи, которую мы распространяем в местах, близких к линии фронта. Только в прошлом году в одной Донецкой области более 140 тысяч человек получили нашу помощь, и об этом мы сообщили через местные власти. Кроме того, в прошлом году у нас была программа денежной помощи людям, которые на момент начала эскалации международного вооруженного конфликта проживали в тех регионах, которые были захвачены, сначала она была рассчитана на три месяца, потом на шесть, но мы сразу докладывали, что эта программа реализуется вместе с Министерством социальной политики и все данные о тех людях, которым необходима денежная помощь, мы получили от администрации социальной политики. Мошенники отслеживают информацию о подписании таких меморандумов, выплате денежных пособий», — добавил он.

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