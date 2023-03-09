Мошенники от имени «Новой Почты» раздают украинцам денежную помощь — Finance.ua

Мошенники от имени «Новой Почты» раздают украинцам денежную помощь Сегодня 15:15 — Криминал

В Украине мошенники придумали очередную схему по предоставлению «денежного вознаграждения». В этот раз в соцсети афишировали розыгрыш якобы от почтового оператора «Новая Почта», где можно получить 6 тыс. гривен.

Об этом сообщает Voxukraine

В чем суть схемы

Чтобы получить деньги, пользователи должны ответить на четыре предложенных вопроса, которые сформулированы некорректно: «Знаете ли вы „Новую почту“?», «Сколько вам лет?», «Что вы думаете о „Новой почте“?» и «Вы мужчина или женщина?».

Также пользователь должен поделиться информацией о розыгрыше в пяти группах или с 20 друзьями, завершить регистрацию. Еще на сайте предлагают ввести код и подождать, когда администратор рассмотрит вашу заявку. Однако при попытке ввести открывается сторонний сайт, доступ к которому ограничен.

Представители «Новой Почты» на официальном сайте и страницах соцсетей опровергли наличие такого розыгрыша. Там подчеркнули, что подобные мероприятия не устраивают. Пользователям советуют не переходить по сомнительным ссылкам. Сам адрес с «розыгрышем» не принадлежит Новой Почте, тогда как у компании такой: novaposhta.ua.

Примечательно, что для большей убедительности и склонения пользователей принять участие в розыгрыше мошенники разместили одобрительные комментарии якобы получивших деньги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.