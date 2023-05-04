НБУ назвал сумму убытков от мошенничества с платежными картами за последний год — Finance.ua
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НБУ назвал сумму убытков от мошенничества с платежными картами за последний год

Криминал
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НБУ назвал сумму убытков от мошенничества с платежными картами за последний год
НБУ назвал сумму убытков от мошенничества с платежными картами за последний год
Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, количество незаконных действий с платежными картами, по которым был получен ущерб, выросло на 8%.
В 2022 году средняя сумма одной незаконной операции составила около 2 200 гривен, что на треть больше, чем в 2021 году (1 600 гривен).
На один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия/мошеннические операции приходилось 69 гривен. Это не намного больше, чем в 2021 году (65 гривен), и свидетельствует о том, что в прошлом году сумма ущерба от мошенничества росла сопоставимо с ростом суммы операций с платежными картами украинских банков.
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По данным НБУ, 86% от общего количества случаев платежного мошенничества за 2022 год произошло в сети Интернет, в то же время только 14% — через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
«С начала этого года в Департамент киберполиции поступило уже более 20 тысяч обращений граждан, из них — более 75% по мошенничеству в Интернете. Аналогичные процентные показатели мы наблюдали и в прошлом году, соответственно противодействие онлайн-мошенничеству остается одним из основных направлений работы киберполиции», — сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины полковник полиции Юрий Выходец.
Напомним, среди изъятых из обращения в Украине в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%).
По материалам:
РБК-Україна
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