Что нужно знать о пользовании картой за границей — Finance.ua

Что нужно знать о пользовании картой за границей Сегодня 08:02 — Финтех и Карты

Что нужно знать о пользовании картой за границей

Осуществлять оплату за границей банковской картой действительно легко, но нужно знать несколько существенных моментов, чтобы избежать непредвиденных расходов. Об этом пишет ФинКульт.

Несколько важных правил

1. Перед выездом за границу не нужно дополнительно информировать банк о ваших намерениях, все карты клиентов банка уже открыты для операций за границей.

2. При расчетах картой в магазинах, интернете и заведениях питания, выбирайте только валюту страны пребывания. Таким образом вы избежите затрат при курсовой разнице. Если осуществить оплату картой в гривне или валюте, отличающейся от валюты страны пребывания — транзакция состоится по коммерческому курсу иностранного банка, отличающегося от коммерческого курса вашего банка!

3. Предпочитайте безналичные расчеты с помощью ApplePay и GooglePay. Безналичные расчеты за границей можно осуществлять гривневой платежной картой в пределах лимита:

100 тыс. гривен в эквиваленте (для всех гривневых карт одного банка);

без ограничений — с использованием валютной платежной карты украинских банков.



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4. За рубежом наличные в банкоматах можно снимать с валютных и гривневых За рубежом наличные в банкоматах можно снимать с валютных и гривневых платежных карт , но существует лимит. Лимиты на снятие наличных денег за границей установлены НБУ:

12 500 грн на 7 календарных дней для карт в гривне;

100 000 грн в эквиваленте в день для карт в иностранной валюте.



5. Перед оформлением карты поинтересуйтесь, есть ли представительства выбранного вами банка за границей. Деньги снимайте в банкомате вашего банка-партнера, будет меньше комиссия. Сумма комиссии зависит от условий вашего договора на расчетно-кассовое обслуживание.

6. Конвертация безналичных расчетов происходит по курсу, установленному международной платежной системой, он выгодный. Комиссия за конвертацию при расчете зависит от валюты и условий вашего договора.

7. Перед поездкой за границу лучше всего пополнить платежную карту и ею рассчитываться. Свои установленные суточные лимиты по суммам и количеству расчетов картой всегда можно пересмотреть и изменить в мобильном приложении для безопасности.

Банки в Украине имеют право не применять ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт для покупки определенных НБУ товаров военного назначения для волонтеров — физлиц, предоставивших соответствующее подтверждение своей деятельности.

Напоминаем, что в случае признания банка неплатежеспособным, во время действия военного положения и три месяца после, Фонд гарантирования вкладов возмещает все средства, размещенные вкладчиком на депозитных, текущих и карточных счетах, в том числе счетах, открытых для получения социальных выплат, пенсий, стипендий в одном банке.

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