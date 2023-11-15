СБУ разоблачила 4 новые схемы для уклонистов — Finance.ua
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СБУ разоблачила 4 новые схемы для уклонистов

Криминал
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СБУ разоблачила 4 новые схемы для уклонистов
СБУ разоблачила 4 новые схемы для уклонистов, Фото: СБУ
Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы схем. Среди них — должностное лицо военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.
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За деньги они предлагали уклонистам различные «варианты» избегания призыва и последующего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких «услуг» составляла до $10 тыс. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы.
В Хмельницком разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии. За разные суммы взяток он «дописывал» призывникам тяжелые заболевания как основание для «списания» с военной службы.
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В Одесской области нейтрализована международная преступная группа, которая занималась нелегальными «перевозками» в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем переводили их за границу лесными тропами или понтонами через реку.
В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу «Бастион» и двое его сообщников-иностранцев.
Для поиска «клиентов» злоумышленники создали телеграм-канал. При этом деньги за свои «услуги» просили перечислять в криптовалюте.
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В Киеве задержан фигурант, продававший уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Однако сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его при получении денег от клиента.
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На Львовщине задержан 51-летний житель Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные «лесные маршруты».
По выявленным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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