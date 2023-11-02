Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов

Криминал
22
Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов
Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ней были привлечены должностные лица 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВВК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Организовал схему бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к воинской службе по состоянию здоровья.
Читайте также
В пакет документов входили поддельные справки ВВК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли «клиентам» советы, указания насчет мест, порядка и способа пересечения государственной границы Украины.
Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере 7 киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье.
По имеющейся информации, фигуранты помогали решать вопросы и во многих других регионах Украины.
Читайте также
Организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за рекрутинг клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих «веток» для конспирации между собой не пересекались.
По предварительным данным следствия по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость «услуги» составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.
В ходе более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины правоохранители изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию противоправной схемы. В ходе досудебного следствия работники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, оплативших «услуги» злоумышленников.
Читайте также
В настоящее время организатор и шесть человек из его «ближайшего окружения» уведомлены о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 УК Украины (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа — справки ВВК).
Также будет проверена правомерность снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК, в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.