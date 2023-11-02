Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов — Finance.ua

Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов Сегодня 07:15 — Криминал

Разоблачили крупную схему уклонения от мобилизации: задействованы должностные лица 9 военкоматов, Фото: ДБР

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ней были привлечены должностные лица 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВВК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Организовал схему бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к воинской службе по состоянию здоровья.

В пакет документов входили поддельные справки ВВК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли «клиентам» советы, указания насчет мест, порядка и способа пересечения государственной границы Украины.

Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере 7 киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье.

По имеющейся информации, фигуранты помогали решать вопросы и во многих других регионах Украины.

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Организатор четко продумал структуру преступной группировки. Одна часть отвечала за рекрутинг клиентов, другая за незаконное оформление документов. Представители обеих «веток» для конспирации между собой не пересекались.

По предварительным данным следствия по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость «услуги» составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями.

В ходе более 40 обысков по местам работы в ТЦК и проживания фигурантов в разных регионах Украины правоохранители изъяли документацию и носители информации, подтверждающие реализацию противоправной схемы. В ходе досудебного следствия работники ГБР устанавливают точное количество уклонистов, оплативших «услуги» злоумышленников.

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В настоящее время организатор и шесть человек из его «ближайшего окружения» уведомлены о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 УК Украины (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа — справки ВВК).

Также будет проверена правомерность снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК, в случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос восстановления данных уклонистов в Электронном реестре военнообязанных.

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