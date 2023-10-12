27 перевозчиков отключили от системы «Шлях» за вывоз уклонистов за границу — Finance.ua

27 перевозчиков отключили от системы «Шлях» за вывоз уклонистов за границу
Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к единому комплексу информационных систем Госслужбы по безопасности на транспорте решила отключить на три месяца от системы «Шлях» 27 перевозчиков.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
По материалам Государственной пограничной службы, перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Установлено, что люди, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.
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«На рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений с внесением данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение», — добавляют в «Укртрансбезопасности».
В состав указанной комиссии Укртрансбезопасности вошли представители Государственной регуляторной службы, представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
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