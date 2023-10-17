СБУ разоблачила четыре новых схемы уклонения от мобилизации: как они работали — Finance.ua

СБУ разоблачила четыре новых схемы уклонения от мобилизации: как они работали Сегодня 17:40 — Криминал

СБУ разоблачила четыре новых схемы уклонения от мобилизации: как они работали, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие «услуги» фигуранты оценивали от 3 до 12,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

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Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.

Так, в Одессе взяли под стражу местного дельца, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации через оформление их женам фейковой инвалидности.

В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие лица для своих близких.

При этом холостым «клиентам» злоумышленник помогал «зарегистрировать» фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность.

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При этом фигурант обещал «договориться» о срочной процедуре заключения брака.

На Закарпатье задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость «услуг» входили спасательные жилеты.

«Пропускная способность» такого канала нелегальной миграции составляла 5 человек в неделю.

В Ивано-Франковской области задержаны еще двое фигурантов. Один из них — должностное лицо местного военкомата, который вместе с сообщником переправлял уклонистов за границу как водителей международных рейсов.

Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему «Шлях».

Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги «приписывали» своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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