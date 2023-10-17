ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса» — Finance.ua

ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса» Сегодня 10:45 — Криминал

ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса»

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса».

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Отмечается, что решением суда арестовано:

здание старого терминала и имущество аэропорта в количестве 2488 единиц;

корпоративные права ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», а именно на 75% прав на ООО «Международный аэропорт «Одесса»;

помещение нового терминала общей площадью 26,7 тыс. кв.

Справка Finance.ua:

29 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, завладевшей имуществом «Международного аэропорта «Одесса» стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012−2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.