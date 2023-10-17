ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса» — Finance.ua

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ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса»

Криминал
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ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса»
ВАКС арестовал имущество международного аэропорта «Одесса»
Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса».
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
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Отмечается, что решением суда арестовано:
  • здание старого терминала и имущество аэропорта в количестве 2488 единиц;
  • корпоративные права ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», а именно на 75% прав на ООО «Международный аэропорт «Одесса»;
  • помещение нового терминала общей площадью 26,7 тыс. кв.

Справка Finance.ua:

  • 29 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, завладевшей имуществом «Международного аэропорта «Одесса» стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012−2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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