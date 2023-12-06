СБУ ликвидировала три новые схемы для уклонистов — Finance.ua

СБУ ликвидировала три новые схемы для уклонистов Сегодня 07:25 — Криминал

СБУ ликвидировала три новые схемы для уклонистов, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности заблокировала еще 3 канала незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы нелегальных трафиков, среди которых глава одного из районных военкоматов.

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За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать в Евросоюз на основании поддельных документов и таким образом избежать мобилизации.

Стоимость таких «услуг» оценивалась от 5 до 12 тысяч американских долларов в зависимости от региона, срочности побега и «объема кошелька» у клиента.

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

Используя собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях» как профессиональных водителей международных рейсов.

В Одессе еще одну «схему» организовал местный житель, продававший уклонистам заключения военно-врачебной комиссии о фейковой непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для изготовления фальшивок делец использовал подельников в военкомате и среди должностных лиц ВВК.

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В Днепре разоблачены три участника преступной группы, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для изготовления фальшивок дельцы использовали собственные связи в одном из местных военкоматов областного центра.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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