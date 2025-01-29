СБУ арестовала «новые» активы российского олигарха Дерипаски — Finance.ua
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СБУ арестовала «новые» активы российского олигарха Дерипаски

Криминал
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Суд арестовал крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, изготовленного в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.
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Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн.
Эта продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски «Русал».
По материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из россии через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.
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Именно компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.
В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили схему и заблокировали отправку этого сырья.
Напомним, что Дерипаска входит в ближайшее окружение путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
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В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам «Искандер», боевым дронам и радиолокационным системам.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны россии против нашего государства.
Кроме того, по материалам СБУ национализированы все заводы фигуранта, которые находятся в разных регионах Украины.
По материалам:
Finance.ua
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