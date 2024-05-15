США заблокировали схему, по которой Дерипаска хотел заполучить $1,5 млрд — Finance.ua

США заблокировали схему, по которой Дерипаска хотел заполучить $1,5 млрд Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

США заблокировали схему, по которой Дерипаска хотел заполучить $1,5 млрд

Министерство финансов США 14 мая сообщило о разоблачении схемы, по которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиардам долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным американского Минфина, в июне 2023 года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы «Титул» Дмитрием Белоглазовым согласовал «запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании».

После этого была создана дочерняя компания «Титула» под названием «Илиадис». Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, владеющую замороженными акциями Дерипаски.

Именно Rasperia должна была выступить стороной сделки по приобретению австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

В настоящее время Rasperia, «Титул», «Илиадис» и Белоглазов попали под санкции США как такие, что «работают или работали в секторе финансовых услуг экономики российской федерации» и помогали подсанкционному олигарху обходить ограничения.

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Напомним, что на прошлой неделе Raiffeisen неожиданно объявил об отмене сделки со связанной с Дерипаской компанией, потому что во время общения с органами власти «не смог добиться необходимой уверенности» для ее продления.

Известно, что намерения провести сделку и прежде вызывали критику со стороны США, поскольку Дерипаска находится под американскими санкциями.

Напомним, что Raiffeisen Bank International — крупнейший западный банк, продолжающий работать в россии после ее полномасштабного вторжения в Украину. Группа объявляла о намерении сократить бизнес в россии еще весной 2022 года, но до сих пор этого не сделала.

Економічна Правда По материалам:

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