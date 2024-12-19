Дерипаска, Росбанк и Тинькофф-банк проиграли суды по снятию санкций ЕС — Finance.ua
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Дерипаска, Росбанк и Тинькофф-банк проиграли суды по снятию санкций ЕС

Фондовый рынок
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Дерипаска, Росбанк и Тинькофф-банк проиграли суды по снятию санкций ЕС
Дерипаска, Росбанк и Тинькофф-банк проиграли суды по снятию санкций ЕС
Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 18 декабря, отклонил иски российского бизнесмена Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка, которые обжаловали санкции, введенные против них в связи с агрессией россии против Украины.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Суд ЕС оставил под санкциями Дерипаску и два российских банка.
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Все три апелляции были отклонены по всем пунктам, включая требование Дерипаски компенсировать ему моральный ущерб от санкций выплатой €1 млн.
Росбанк и Тинькофф-банк предъявили суду ряд пунктов, среди которых — отсутствие указания причин санкций, ошибка в оценке фактов, злоупотребление Советом ЕС своими полномочиями, нарушение принципа пропорциональности, нарушение принципа равенства и недискриминации и т. д.
Дерипаска в 2022 году оказался под санкциями ЕС за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а затем в 2024 — подвергся санкциям за обход предыдущих санкций и материальную поддержку российского правительства.
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В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима, что является уголовным преступлением. По материалам обвинения олигарх пользовался имуществом на территории США, а его подруга дважды приезжала в США для рождения его детей. Дерипаска оценивал потери от введенных против него санкций в $7,5 млрд. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал в суде внесение его в санкционный список.
Дерипаска также находится под санкциями Украины.
По материалам:
Forbes.ua
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