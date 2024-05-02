Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Олегом Дерипаской — Finance.ua

Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Олегом Дерипаской Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank отказаться от соглашения с Олегом Дерипаской

Австрийские власти, опасаясь негативной реакции со стороны США, призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от соглашения, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что крупнейший западный банк в россии хочет приобрести долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США). Это противоречивое соглашение возобновило международное давление на австрийский банк.

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Strabag является одной из самых крупных европейских строительных фирм, которая построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в москве.

Министерство финансов США ранее раскритиковало соглашение, поскольку против Дерипаски введены санкции, что обострило напряженность между Вашингтоном и Raiffeisen Bank, уже находящимся под пристальным вниманием американского агентства по применению санкций OFAC.

В последние недели официальные лица центрального банка Австрии предупреждали Raiffeisen Bank, что сделка может привести к негативным последствиям, если США оштрафует банк.

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Другие австрийские официальные лица также частно предостерегли банк от сделки, полагая, что это может быть объявлено нарушением санкций.

Власти США имеют право оштрафовать банк или могут даже пойти на более радикальный шаг — прекратить долларовые платежи.

Как пишет издание, ситуация вокруг Raiffeisen Bank стала неудобной для Австрии, учитывая международную критику страны за чрезмерную дружбу с рф. Такая смена тона в Вене, где официальные лица и министры до сих пор пытались сдержать международное давление на Raiffeisen Bank, стало настоящим вызовом для банка.

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Напомним, подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что может стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International в ее намерениях вывести из россии доходы.

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывали.

Діло По материалам:

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