Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке — Finance.ua
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Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке

Энергетика
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Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке
Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке
Министр энергетики Саудовской Аравии предостерег, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+ продолжат нарушать договоренности об ограничениях на добычу.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Некоторые участники альянса восприняли слова министра как скрытую угрозу: Саудовская Аравия готова начать ценовую войну, чтобы защитить свою долю рынка, если другие страны не будут соблюдать установленные ограничения.
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Ключевые члены ОПЕК и их союзники намерены обсудить возможное смягчение ограничений на производство во время онлайн-встречи в декабре.
После запуска Ираном ракет по Израилю во вторник, цены на нефть начали расти после нескольких недель снижения. Brent, международный эталон, вырос на 5%, но позже стабилизировался на уровне 2,4%, чуть ниже $70 за баррель. Запад обеспокоен, что возможный конфликт в Персидском заливе может перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив, что повысит цены.
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Впрочем, геополитическая напряженность длится уже несколько месяцев, и это мало повлияло на рынок нефти, что огорчает Саудовскую Аравию. Причина — некоторые страны-члены ОПЕК+ не выполняют свои обязательства по ограничению добычи.
Во время телефонной конференции на прошлой неделе саудовский министр подчеркнул, что цены могут упасть до $50 за баррель, если страны не будут соблюдать согласованные квоты. Особое внимание было обращено на Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря возобновлению добычи на месторождении Тенгиз.
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Саудовская позиция была четкой: нет смысла увеличивать производство, если рынок не готов к дополнительным объемам.
По материалам:
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