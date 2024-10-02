Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке — Finance.ua

Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке Сегодня 17:40 — Энергетика

Саудовская Аравия может обвалить цены на нефть до 50 долларов, чтобы сохранить долю на рынке

Министр энергетики Саудовской Аравии предостерег, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+ продолжат нарушать договоренности об ограничениях на добычу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые участники альянса восприняли слова министра как скрытую угрозу: Саудовская Аравия готова начать ценовую войну, чтобы защитить свою долю рынка, если другие страны не будут соблюдать установленные ограничения.

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Ключевые члены ОПЕК и их союзники намерены обсудить возможное смягчение ограничений на производство во время онлайн-встречи в декабре.

После запуска Ираном ракет по Израилю во вторник, цены на нефть начали расти после нескольких недель снижения. Brent, международный эталон, вырос на 5%, но позже стабилизировался на уровне 2,4%, чуть ниже $70 за баррель. Запад обеспокоен, что возможный конфликт в Персидском заливе может перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив, что повысит цены.

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Впрочем, геополитическая напряженность длится уже несколько месяцев, и это мало повлияло на рынок нефти, что огорчает Саудовскую Аравию. Причина — некоторые страны-члены ОПЕК+ не выполняют свои обязательства по ограничению добычи.

Во время телефонной конференции на прошлой неделе саудовский министр подчеркнул, что цены могут упасть до $50 за баррель, если страны не будут соблюдать согласованные квоты. Особое внимание было обращено на Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря возобновлению добычи на месторождении Тенгиз.

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Саудовская позиция была четкой: нет смысла увеличивать производство, если рынок не готов к дополнительным объемам.

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