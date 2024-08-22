Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума

Энергетика
29
Доходы королевства от продажи нефти в июне упали до 17,7 млрд долл., минимума за 3 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за последние три года из-за падения цен и решения королевства ограничить добычу.
Читайте также
По данным главного статистического органа страны, в июне выручка от поставок сырой нефти и нефтепродуктов упала до 17,7 млрд долларов. Это более чем на 9% меньше, чем в годовом исчислении и примерно на 12% меньше, чем в мае.
Доходы от продажи нефти остаются решающими для Саудовской Аравии, фактического лидера картеля ОПЕК и крупнейшего мирового экспортера нефти. Эти средства поддерживают стремление наследного принца Мухаммеда бин Салмана трансформировать экономику с помощью огромных инвестиций во все — от электромобилей до полупроводников и футбола.
Читайте также
Его продвижению препятствует падение притока нефтедолларов с 2022 года, когда вторжение россии в Украину привело к тому, что нефть взлетела на отметку более 120 дол. за баррель. В то время — по крайней мере в течение нескольких месяцев — Саудовская Аравия зарабатывала на экспорте нефти 1 млрд дол. каждый день.
Сейчас Brent торгуется на уровне 76 долл., что на 6,2% ниже этого года, в основном из-за опасений замедления экономического роста в США и Китае.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.