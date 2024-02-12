Саудовская Аравия решила прекратить свои планы расширения нефтяных мощностей — Finance.ua

Саудовская Аравия решила прекратить свои планы расширения нефтяных мощностей Сегодня 18:32 — Энергетика

Саудовская Аравия решила прекратить свои планы расширения нефтяных мощностей

Саудовская Аравия решила прекратить свои планы по расширению нефтяных мощностей через энергетический переход. Об этом заявил в понедельник министр энергетики королевства. Он также добавил, что у королевства много свободных мощностей, чтобы смягчить нефтяной рынок.

Об этом пишет Reuters.

30 января правительство Саудовской Аравии приказало государственной нефтяной компании Aramco открыть новую вкладку, прекратить свой план расширения добычи нефти и нацелить на максимальную стабильную мощность добычи 12 миллионов баррелей в день (б/д), что на 1 млн б/д ниже цели, объявленной в 2020 году, которая должна была быть достигнута в 2027 году.

Министр энергетики еще добавил, что Aramco имеет другие инвестиции, в частности нефть, газ, нефтехимию и возобновляемые источники энергии.

Саудовская Аравия заявила, что стремится добиться нулевых выбросов к 2060 году, а Aramco заявляет, что хочет достичь нулевых выбросов от собственных операций до 2050 года.

Принц Абдулазиз заявил, что у королевства есть «большая подушка» резервных нефтяных мощностей на случай больших перебоев в глобальных поставках, вызванных конфликтом или стихийными бедствиями.

Согласно сокращениям, согласованным между Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками во главе с россией, или ОПЕК+, добыча нефти в Саудовской Аравии примерно на 3 миллиона баррелей в сутки ниже максимальной устойчивой мощности в 12 миллионов баррелей в сутки, что делает страну самым большим в мире владельцем свободных мощностей.

«Мы готовы менять вверх, вниз, все, что диктует необходимость рынка», — сказал принц Абдулазиз.

Он подверг критике принятое Международным энергетическим агентством в 2022 году решение о высвобождении нефти из аварийных резервов с целью охлаждения мировых цен после вторжения россии в Украину.

Исполнительный директор Aramco Амин Нассер, выступая на том же мероприятии, сказал, что ожидает, что спрос на нефть вырастет до 104 миллионов баррелей в сутки в этом году и до 105 миллионов баррелей в сутки в 2025 году.

Данные ОПЕК показывают, что в прошлом году спрос на нефть достиг рекорда более 102 миллионов баррелей в сутки.

Справка Finance.ua:

Напомним, цены на нефть за 2023 год упали на 10%, что стало первым снижением за два года. Нефть подешевела после того, как геополитические проблемы, сокращение добычи и глобальные меры по сдерживанию инфляции вызвали резкие колебания цен.

Россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии «Транснефти». По словам главы Транснефти Николая Токарева, поставки нефти в КНР выросли до 2 миллионов баррелей в день в 2023 г. Также россия нарастила объемы поставки нефти в Индию до 70 миллионов тонн.



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