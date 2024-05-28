Саудовская Аравия планирует продать одну из крупнейших нефтяных компаний — сколько будет стоить сделка — Finance.ua
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Саудовская Аравия планирует продать одну из крупнейших нефтяных компаний — сколько будет стоить сделка

Фондовый рынок
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Саудовская Аравия планирует продать одну из крупнейших нефтяных компаний — сколько будет стоить сделка
Саудовская Аравия планирует продать одну из крупнейших нефтяных компаний — сколько будет стоить сделка
Саудовская Аравия планирует продажу акций одной из крупнейших нефтяных компаний Aramco. По слухам, размещение акций может привлечь около 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, акции будут зарегистрированы в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное размещение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней.
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«Решение о продаже акций — это вопрос наших акционеров, и мы не можем его комментировать», — заявили в Aramco.
Работать над соглашением было поручено банкам Citigroup, Goldman Sachs и HSBC. Саудовская Аравия начала экономический переход, известный как «Видение-2030». Он предусматривает расширение частного сектора и рост ненефтяных прибылей.
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Правительство Саудовской Аравии остается крупнейшим акционером Aramco с долей 90% и в значительной степени зависит от выплат. В свою очередь Aramco рассчитывает выплатить 31 миллиард долларов в виде дивидендов. И это, несмотря на сообщения о снижении прибыли за первый квартал на фоне снижения нефтяных цен и объемов продаж.
С момента первоначального публичного размещения акций в 2019 году акции Aramco выросли с цены в 32 риала до максимума в 38,64 риала год тому назад.
По материалам:
Novyny.live
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