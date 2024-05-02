Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил торговлю на судах российского «Совкомфлота» — Finance.ua

Крупнейший нефтепереработчик Индии возобновил торговлю на судах российского «Совкомфлота» Сегодня 21:27 — Мир

На этой неделе Indian Oil Corp. возобновила закупку российской нефти, поставляемой танкером «Совкомфлот». Это прокладывает путь к возобновлению нефтяных потоков между россией и Индией после того, как ужесточение санкций со стороны США привело к перебоям в поставках.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Танкер Suezmax «Владимир Тихонов» выгрузил около 1 миллиона баррелей российской флагманской нефти марки Urals в порту Парадип, где Indian Oil имеет нефтеперерабатывающий завод. Это первый танкер российского государственного танкерного гиганта, доставивший нефть после того, как другое меньшее судно, SCF Baltica, выгрузило мазут на прошлой неделе возле Сикки, штат Гуджарат.

Принятие танкера «Совкомфлота» крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны имеет важное значение, поскольку это может поощрить других меньших нефтепереработчиков и использовать суда «Совкомфлота» для закупок нефти из россии.

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Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, ставшие ключевыми покупателями российской нефти после вторжения москвы в Украину, в марте решили отказаться от приема нефти, перевозимой танкерами, принадлежащими «Совкомфлоту», после того как США в феврале ввели более жесткие санкции.

Это привело к появлению ряда новых имен — одно за другим появляются новые теряющие популярность имена — среди трейдеров и маркетологов, занимающихся торговлей российской нефтью с Индией. Это сформировало постоянно растущую сеть перевозчиков и сохранило некоторые грузы, шедшие из москвы.

Економічна Правда По материалам:

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