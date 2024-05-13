Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору Сегодня 19:44

Война в Украине уже забрала значительное количество жизней российских солдат. По данным, обнародованным министром иностранных дел Франции и Министерством обороны Великобритании, гибель российских военных уже превысила полмиллиона человек с начала конфликта.

Однако потери не ограничиваются только жизнью солдат. Уход многих трудоспособных мужчин на фронт или выезд за границу лишает рф ценной рабочей силы, особенно в нефтяной отрасли. По оценкам Kasatkin Consulting, в этом году нефтегазовому сектору не хватает около 40 000 рабочих, что ставит под угрозу нормальное функционирование этой стратегически важной отрасли.

Несмотря на это, предприятия нефтегазовой промышленности остаются наиболее выгодными работодателями в рф. Допуская, что прошлогодние доходы отрасли составили 88 миллиардов евро, прогнозы указывают на дальнейший рост этого показателя.

Другие источники указывают, что углеводородная промышленность рф остается одной из самых высокооплачиваемых отраслей, обеспечивая работникам доходы на две трети выше среднего уровня по стране.

УНН По материалам:

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