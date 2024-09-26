В ОПЕК улучшили прогноз спроса на нефть на ближайшие 25 лет — Finance.ua

В ОПЕК улучшили прогноз спроса на нефть на ближайшие 25 лет Сегодня 06:37 — Энергетика

В ОПЕК улучшили прогноз спроса на нефть на ближайшие 25 лет

ОПЕК повысила свои прогнозы относительно средне- и долгосрочного мирового спроса на нефть в годовом отчете, отметив рост, который ожидается главным образом в Индии, Африке и на Ближнем Востоке, а также из-за более медленного перехода к электромобилям и более чистым источникам энергии, пишет Reuters.

В своем прогнозе на 2024 год, опубликованном во вторник, ОПЕК предсказывает продолжительный рост спроса на нефть, в отличие от прогнозов таких компаний, как BP и Международное энергетическое агентство (МЭА), ожидающих, что спрос на нефть достигнет пика к концу этого десятилетия.

«Основной рост спроса на энергию происходит в развивающихся странах, благодаря увеличению населения, среднего класса и урбанизации», — отметил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль Гайс во время презентации отчета в Бразилии.

Длительный рост спроса будет положительным для ОПЕК, поскольку его члены зависят от нефтяных доходов. ОПЕК также отметила, что амбициозные цели по чистой энергии могут быть пересмотрены, а некоторые мировые автопроизводители уже сокращают свои планы по электрификации. «Нет признаков пикового спроса на нефть на горизонте», — написал Аль Гайс в предисловии к отчету.

По прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть достигнет 118,9 миллиона баррелей в сутки к 2045 году, что на 2,9 миллиона больше, чем в прошлогоднем отчете. К 2050 году этот показатель должен вырасти до 120,1 миллиона баррелей в сутки.

Эти прогнозы значительно превышают другие оценки. BP прогнозирует, что спрос на нефть достигнет пика в 2025 году и снизится до 75 миллионов баррелей в сутки к 2050 году. Exxon Mobil ожидает, что спрос будет оставаться выше 100 миллионов баррелей в сутки до 2050 года.

ОПЕК также призвала к увеличению инвестиций в нефтяную промышленность, отметив, что к 2050 году на этот сектор нужно потратить 17,4 триллиона долларов.

Прогнозы ОПЕК на 2029 год предусматривают спрос на уровне 112,3 миллиона баррелей в сутки, что на 6 миллионов баррелей больше, чем прогнозирует МЭА, ожидающее, что к 2029 году спрос стабилизируется на уровне 105,6 миллиона баррелей в сутки.

В отчете также говорится, что к 2050 году на дорогах будет 2,9 миллиарда автомобилей, из которых более 70% все еще будут использовать двигатели внутреннего сгорания, несмотря на рост доли электромобилей.

forexclub По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.