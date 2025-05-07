Санкции против россии: группа Ермака-Макфола представила новый план действий — Finance.ua

Санкции против россии: группа Ермака-Макфола представила новый план действий Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Санкции против россии: группа Ермака-Макфола представила новый план действий

Международная санкционная группа Ермака-Макфола представила План действий 4.0 — ежегодный аналитический документ, содержащий комплексный набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на россию и поддержку Украины.

Об этом сообщили в офисе президента.

По словам сопредседателя санкционной группы, руководителя ОП Андрея Ермака, новый план предлагает все шаги, необходимые для того, чтобы лишить россию финансовых и технологических ресурсов для ведения войны, заставить ее обеспечить реальное прекращение огня и конструктивные мирные переговоры.

Эксперты международной санкционной группы подчеркивают, что Европа должна взять на себя лидерство по усилению санкций.

Снижение цен на энергоносители ставит россию в уязвимое положение, подчеркнул советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Евросоюзу, убежден он, стоит воспользоваться этим, чтобы полностью отказаться от российских нефти и газа.

«Это важный вклад не только в поддержку Украины в войне, но и в безопасность самой Европы», — подчеркнул Власюк.

Читайте также США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику

Сообщается, что основными предложениями, представленными в Плане действий 4.0, являются ограничение энергетических доходов россии путем снижения потолка цен на ее нефть, запрета на импорт сжиженного природного газа из «Ямала», расширение санкций против теневого флота.

Также эксперты предлагают Европейскому Союзу дополнить санкционный режим введением пошлин на импорт из россии энергоносителей.

Еще одной приоритетной задачей является ослабление российского военно-промышленного комплекса путем полного запрета на экспорт в рф критических технологий, а также санкционирования всех компаний российского ВПК и их посредников в третьих странах.

В сочетании с возобновлением Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю на базе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и установлением квот на экспорт товаров двойного назначения в страны, которые помогают россии обходить санкции, это позволит обеспечить действенный контроль за соблюдением санкционного режима.

Среди прочего, в Плане действий 4.0 отмечается стратегическая целесообразность и справедливость конфискации замороженных активов Центрального банка рф для финансирования потребностей Украины.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.