50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф — Finance.ua

50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф Сегодня 11:14

50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф

Европейская комиссия предложила включить в 17-й пакет санкций против москвы более 50 физических лиц и более 100 судов, связанных с теневым флотом россии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По словам одного из источников, освобождение от санкций в отношении российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будет продлено до июня следующего года в связи с его важностью для Японии.

Источники сообщили, что кроме того, пакет предусматривает усиление экспортного контроля за товарами, которые могут быть использованы российскими военными технологиями. Один из источников добавил, что под санкции попадут более 50 физических и юридических лиц, в том числе пять в Китае.

Кроме того, новые меры будут направлены против 31 компании, которые помогают российским военным или участвуют в уклонении от санкций, из которых 13 находятся за пределами россии.

Как добавил редактор радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, речь идет не только о 17-м пакете и дорожной карте по прекращению поставок газа. Брюссель также работает над конкретными санкциями в отношении лиц и организаций, причастных к кибератакам, распространению химического оружия и гибридным атакам на ЕС.

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После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года международное сообщество ввело беспрецедентные санкции против москвы. Эти меры направлены на изоляцию россии на мировой арене, подрыв ее экономики и вынуждение ее прекратить агрессивные действия. Основные виды санкций:

экономические: ограничение торговли, запрет экспорта и импорта определенных товаров, технологий и услуг;

денежные: замораживание активов российских банков и отдельных лиц, ограничение доступа к интернациональной финансовой системе (SWIFT);

политические: дипломатические бойкоты, исключение из международных организаций, ограничение дипломатических отношений;

технологические: ограничение доступа к высокотехнологичным товарам и услугам, необходимым для развития российской промышленности и военного комплекса;

энергетические: ограничение экспорта энергоносителей из россии.

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