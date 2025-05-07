50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф — Finance.ua
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50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф

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50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф
50 физических лиц и более 100 судов: Еврокомиссия предложила новый 17-й пакет санкций против рф
Европейская комиссия предложила включить в 17-й пакет санкций против москвы более 50 физических лиц и более 100 судов, связанных с теневым флотом россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
По словам одного из источников, освобождение от санкций в отношении российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будет продлено до июня следующего года в связи с его важностью для Японии.
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Источники сообщили, что кроме того, пакет предусматривает усиление экспортного контроля за товарами, которые могут быть использованы российскими военными технологиями. Один из источников добавил, что под санкции попадут более 50 физических и юридических лиц, в том числе пять в Китае.
Кроме того, новые меры будут направлены против 31 компании, которые помогают российским военным или участвуют в уклонении от санкций, из которых 13 находятся за пределами россии.
Как добавил редактор радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, речь идет не только о 17-м пакете и дорожной карте по прекращению поставок газа. Брюссель также работает над конкретными санкциями в отношении лиц и организаций, причастных к кибератакам, распространению химического оружия и гибридным атакам на ЕС.
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После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года международное сообщество ввело беспрецедентные санкции против москвы. Эти меры направлены на изоляцию россии на мировой арене, подрыв ее экономики и вынуждение ее прекратить агрессивные действия. Основные виды санкций:
  • экономические: ограничение торговли, запрет экспорта и импорта определенных товаров, технологий и услуг;
  • денежные: замораживание активов российских банков и отдельных лиц, ограничение доступа к интернациональной финансовой системе (SWIFT);
  • политические: дипломатические бойкоты, исключение из международных организаций, ограничение дипломатических отношений;
  • технологические: ограничение доступа к высокотехнологичным товарам и услугам, необходимым для развития российской промышленности и военного комплекса;
  • энергетические: ограничение экспорта энергоносителей из россии.
По материалам:
Finance.ua
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