YouTube тестирует новый тариф Premium — Finance.ua

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YouTube тестирует новый тариф Premium

Технологии&Авто
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YouTube тестирует новый тариф Premium
YouTube тестирует новый тариф Premium
YouTube продолжает расширять модель подписок и теперь запускает тестовый тарифный план для двух пользователей одной семьи.
Как сообщило издание Moneycontrol, YouTube начал пилотирование нового формата подписки в Индии, Франции, Гонконге и Тайване. Тариф позволяет двум пользователям, которые входят в одну семейную группу Google и живут вместе, совместно пользоваться преимуществами Premium или Music Premium по сниженной цене.
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В рамках теста стоимость YouTube Premium для двоих в Индии составляет 219 рупий ($2,6), а Music Premium — 149 рупий (≈1,8) в месяц. Каждый пользователь должен быть старше 13 лет и иметь аккаунт Google.
В своем заявлении представители компании отметили, что YouTube экспериментирует с новыми способами предоставить пользователям больше гибкости и выгоды. Новый тариф может быть удобен для пар, друзей или сожителей, которым не нужен полный семейный план (299 рупий или $3,54).
Это часть более широкой стратегии Google по увеличению доходов от подписок на фоне борьбы с блокировщиками рекламы и повышения цен в 2024 году. В марте 2025 года YouTube заявил, что количество подписчиков Premium и Music превысило $125 млн.
По материалам:
dev.ua
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