YouTube планирует запустить более дешевую подписку Premium Lite — Finance.ua

YouTube планирует запустить более дешевую подписку Premium Lite Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

YouTube планирует запустить более дешевую подписку Premium Lite

YouTube планирует запустить более дешевую версию платной подписки, благодаря которой можно будет смотреть видео и подкасты без рекламы.

Об этом пишет Bloomberg.

Что изменится

Этот пакет услуг ориентирован на людей, которые предпочитают смотреть программы и подкасты. Сервис продолжит размещать рекламу в музыкальных видео.

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Подписка Premium позволяет пользователям смотреть все видео на YouTube без рекламы.

В США такая подписка стоит 13,99 долларов в месяц (в Украине — 99 гривен в месяц). Сколько будет стоить Premium Lite, пока неизвестно.

Где будет доступна подписка

Подписка Premium Lite будет доступна в США, Австралии, Германии и Таиланде. Новая подписка уже несколько месяцев тестируется в других странах, отмечает Verge.

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Premium Lite может изменить систему монетизации для авторов контента, поскольку реклама является основным источником заработка на платформе.

Если новый тариф будет популярен, то доход контентмейкеров может стать больше.

Запустить новый тариф решили из-за растущей конкуренции в сфере подкастов. Таким образом YouTube пытается удержать пользователей, которые могут перейти на другие платформы, такие как Spotify, пишет Bloomberg.

The Village Україна По материалам:

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