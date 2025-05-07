PwC уволит 1,5 тыс. сотрудников в США — Finance.ua

PwC уволит 1,5 тыс. сотрудников в США Сегодня 23:03 — Мир

PwC уволит 1,5 тыс. сотрудников в США

PricewaterhouseCoopers уволит около 1,5 тыс. сотрудников в США, или около 2% штата компании, насчитывающего 75 тыс. человек.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Решение об увольнении было принято по итогам анализа эффективности бизнеса. Сокращению подлежат преимущественно работники, оказывающие аудиторские и налоговые услуги. Ранее PwC перевела сотни своих сотрудников в США в более перспективные подразделения.

Читайте также Microsoft запретила уволенным работникам повторно подаваться на работу

«Это было тяжелое решение, и мы принимали его обдуманно и с глубоким пониманием того, как оно повлияет на наших сотрудников, — приводит FT слова неназванного представителя PwC. — Исторически низкий уровень оттока кадров в последние несколько лет сделал этот шаг необходимым».

Из-за низкой текучки кадров компания также решила сократить набор кадров среди будущих выпускников вузов. При этом предложения, сделанные студентам в прошлом году, будут оставаться в силе.

Читайте также Google увольняет сотни сотрудников в подразделениях Android, Pixel и Chrome

Новый раунд увольнений стал вторым с тех пор, как год назад старшим партнером PwC в США был назначен Пол Григгс. В сентябре прошлого года Григгс провел реструктуризацию технологического подразделения PwC, в рамках которой было сокращено около 1,8 тыс. рабочих мест.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.