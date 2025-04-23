Microsoft запретила уволенным работникам повторно подаваться на работу — Finance.ua

Microsoft запретила уволенным работникам повторно подаваться на работу Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Microsoft запретила уволенным работникам повторно подаваться на работу

Microsoft обновила политику и теперь уволенные больше не смогут повторно устроиться в компанию в течение минимум двух лет.

Об этом пишет Business Insider.

Компания зафиксировала решение во внутреннем письме, которое разослала менеджерам новый руководитель HR-направления Эми Коулман. Следовательно, политикой управления производительностью работников решено, что уволенных сотрудников за низкие результаты не ждут обратно некоторое время.

Новые инструменты для менеджеров должны помочь быстрее определять слабое звено команд. А именно руководители могут воспользоваться глобальным планом улучшения производительности (PIP). Если работник не выполняет ожиданий, ему предлагают или исправить ситуацию за определенный срок, или уйти из Microsoft по добровольному соглашению об увольнении (GVSA).

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Эти инструменты также помогут развить культуру подотчетности и роста, позволяя вам решать проблемы производительности с ясностью и сочувствием, — говорится в письме Эми Коулман.

Если же работник увольняется после неудачного PIP или он добровольно покидает компанию во время этой процедуры, он попадает под новое правило. А именно в течение следующих двух лет такой человек не имеет права ни на повторное трудоустройство в Microsoft, ни на перевод в другие внутренние подразделения.

Это не редкий случай более жесткого подхода к неэффективным сотрудникам в сфере технокомпаний. Подобную политику уже реализовала Meta: ее бывшие работники могут попасть в «черные списки» и не имеют права на повторный наем. Но там ситуация хуже, потому что схему не понимают и топ-менеджеры Meta . В начале этого года Meta сократила тысячи людей именно из-за вопроса производительности.

Microsoft тоже не осталась в стороне, например, в 2025-м компания без компенсаций уволила 2000 работников, которых сочли недостаточно эффективными. Согласно инсайдерским источникам, менеджеры потратили месяцы на оценивание сотрудников всех уровней — вплоть до руководителей — в рамках нового подхода к проверке эффективности.

Microsoft использует собственную систему оценки производительности по шкале от 0 до 200. «Сотрудники с вознаграждениями от нуля до 60%» — это те, кто получил самые низкие оценки и, соответственно, потерял часть бонусов или премий. Именно у этой категории людей теперь нет шансов вернуться в компанию в ближайшие годы.

Помимо ограничений Microsoft также запускает новые инструменты для менеджеров: сценарные симуляторы на базе ИИ для тренировки сложных разговоров, обучение по дифференциации вознаграждений, более четкие правила относительно того, что означает «значительное влияние» в работе. Компания обещает более прозрачный процесс выплат и новую сетку бонусов до конца месяца.

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