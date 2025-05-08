В ОАЭ тестируют сверхсовременный боевой дрон с интеграцией ИИ (видео) — Finance.ua
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В ОАЭ тестируют сверхсовременный боевой дрон с интеграцией ИИ (видео)

Технологии&Авто
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В ОАЭ тестируют сверхсовременный боевой дрон с интеграцией ИИ (видео)
В ОАЭ тестируют сверхсовременный боевой дрон с интеграцией ИИ (видео)
Характеристики дрона заинтересовали оборонные ведомства многих стран, а сами ОАЭ уверяют, что это собственная разработка Эмиратов без международного посредничества.
EDGE Group, оборонный концерн из ОАЭ, начал тестирование своего самого современного дрона Jeniah UCAV. Прототип дрона был представлен в 2023 году, а сама разработка длится уже пять лет. В ходе разработки активно привлекались программы с искусственным интеллектом.
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Jeniah может нести полезную нагрузку до 500 килограммов, а реактивный двигатель придает дрону крейсерскую скорость до 0,7 маха и максимальную скорость более 1000 км/ч. Breaking Defence сообщает, что по показателям дрон является одним из самых быстрых UCAV в своем классе.
Искусственный интеллект Jeniah используется для идентификации целей, навигации и выполнения других задач. Дрон может функционировать самостоятельно или вместе с другими дронами в стае.
Jeniah имеет максимальный взлетный вес более 4000 кг, размах крыльев 7 метров и длину 11 метров. Среди полезных нагрузок: управляемые боеприпасы, разведывательное оборудование и системы радиоэлектронной борьбы.
По материалам:
dev.ua
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