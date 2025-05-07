Еврокомиссия планирует открыть все кластеры в переговорах с Украиной до конца года — Finance.ua

Еврокомиссия планирует открыть все кластеры в переговорах с Украиной до конца года Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Еврокомиссия планирует открыть все кластеры в переговорах с Украиной до конца года

Европейская комиссия оптимистично смотрит на будущее переговоров с Украиной и Молдовой по поводу членства и надеется открыть все шесть переговорных кластеров до конца года.

Об этом в Брюсселе в ходе состоявшейся под эгидой Центра европейской политики (ЕРС) дискуссии о пути Украины и Молдовы заявил руководитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения (DG ENEST) Герт Ян Коопман (Gert Jan Koopman).

«Для обеих стран (Украина и Молдова. — Ред.) мы определили календарь для скрининга, который завершается осенью. На этой основе Еврокомиссия подготовит доклад по результатам скрининга, который будет направлен Совету ЕС и будет отражать ситуацию по всем шести кластерам. Мы имеем целью получить значительный прогресс в отношении трех кластеров во время Польского председательства в ЕС (Кластер 1 „Основы“, кластер 6 „Иностранные дела“, кластер 6 „Внутренний рынок“. — Ред.) и достичь существенного прогресса по трем оставшимся кластерам в течение Датского председательства» — отметил Герт Ян Коопман.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что намерение завершить процесс скрининга и открыть переговоры уже в этом году очень амбициозно. Но именно такие усилия помогут открыть все кластеры, а затем рассматривать возможные сценарии для постепенного завершения переговоров по каждому из них в течение следующих лет.

Это свидетельствует о чрезвычайно быстром движении в переговорном процессе. Но такой темп возможен только тогда, когда сами страны-кандидаты четко выполняют техническую работу, приоритетность которой определяет Европейская комиссия. Без выполнения такой «домашней работы» переговоры о расширении просто не могли бы начаться.

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«По кластеру 1 (Основы. — Ред.) мы уже выполнили свою часть работы — завершили скрининговый доклад для Совета ЕС и готовим так называемые условия открытия переговорных кластеров. Критически важно то, что страны-члены готовят собственные дорожные карты и планы действий по реализации таких условий. Это происходит во взаимодействии с Еврокомиссией, чтобы обеспечить, что такие планы действий соответствуют стандартам ЕС», — отметил генеральный директор DG ENEST.

Он напомнил, что решения по открытию кластеров принимаются странами-членами единогласно на межправительственных конференциях. В настоящее время, по его словам, одна страна-член считает, что не готова прийти к такому решению и формально открыть первый кластер с Украиной. В то же время, отметил представитель Еврокомиссии, обе страны — и Украина, и Молдова — достойно прошли свой путь и готовы двигаться к общей оценке от стран-членов ЕС и выполнения их рекомендаций.

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Безусловно, это политический вызов, но он отражает реальность. У Еврокомиссии нет оснований, чтобы ослаблять наши усилия, наоборот, мы их усиливаем… Мы должны помнить об этих двусторонних проблемах, они остаются очень важными. Но они не остановят процесс, как мы рассматриваем его в Еврокомиссии", — отметил руководитель Гендиректората DG ENEST.

Он отметил, что в процессе расширения перед Украиной возникают вызовы, выходящие за рамки переговоров о расширении. Это необходимость завершения войны и достижения справедливого мира, что позволит начать процесс восстановления страны в соответствии с Украинским планом.

Кроме того, Украинский фонд в многолетнем бюджете ЕС содержит финансовый инструмент поддержки инвестиций, который может позволить Украине привлечь государственные и частные инвестиции на сумму около 40 миллиардов евро. Со стороны европейского частного сектора уже есть интерес к подобным проектам, но главным для поступления прямых инвестиций в Украину остается ее успех в реформах.

Економічна Правда По материалам:

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