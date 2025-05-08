Предприятия ОПК с начала года получили льготных кредитов на 968 миллионов гривен — Finance.ua

Предприятия ОПК с начала года получили льготных кредитов на 968 миллионов гривен Сегодня 11:33 — Казна и Политика

В Украине в январе-апреле 2025 года льготные кредиты получили 13 предприятий ОПК на общую сумму 968 млн грн.

Об этом в Телеграме сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин, передает Укринформ.

«Уже 13 кредитов выдано с начала 2025 года. Общая сумма средств — 968 миллионов гривен. За кредитами обращаются преимущественно производители средств РЭБ, БПЛА, НРК и боеприпасов», — говорится в сообщении.

По информации министра, в настоящее время на разных стадиях рассмотрения находится еще около 75 заявок от оборонных предприятий.

По состоянию на 7 мая доступные кредиты для украинских оружейников выдают четыре банка: Укрэксимбанк, Ощадбанк, МТБ Банк , ПУМБ.

Как сообщалось, в начале ноября 2024 года Кабинет министров одобрил новую программу для поддержки оборонно-промышленного комплекса, согласно которой критически важные предприятия смогут получить кредит до 500 млн грн до 5 лет, под 5% годовых.

Укрінформ По материалам:

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